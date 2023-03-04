إقبال على الفقع بعرعر

يشهد سوق الفقع في مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية انتعاشا لافتًا، في حركة البيع والشراء، وسط إقبال متزايد من المواطنين والسياح من دول الخليج العربي، لشراء فقع منطقة الحدود الشمالية الذي يتوفر بأنواع متعددة، وينتشر في أماكن صحراوية مختلفة، ويُعد من ألذّ وأثّمن أنواع الفطريات الصحراوية، بهذه الفترة من العام.

وتشتهر المنطقة بأنواع مختلفة مثل: الخلاسي، ذي اللون الأحمر الغامق، ويمتاز بصلابة قشرته، وأغلى سعرًا وألذ طعمًا، كما يتميز الزبيدي بلونه الأبيض ورائحته المميزة، والنوع الثالث يسمى الحباء أو «الجباء»ويعدّ الأقل سعرا.