

الرياض 12 شعبان 1444 هـ الموافق 4 مارس 2023 م واس

ينطلق في الرياض - غداً- المؤتمر العدلي الدولي، الذي يقام تحت شعار "نُيَسِّر الوصول للعدالة بتقنيات رقمية"، ويشارك فيه أكثر من 4000 مشارك، و50 متحدثاً وخبيراً دوليّاً.

وأوضحت وزارة العدل أن من ضمن أهداف المؤتمر، تعزيز الممكِّنات الرقمية لسهولة الوصول للعدالة، وترسيخ الضمانات في التطبيقات العدلية الرقمية، واستلهام الأفكار وتبادل التجارب والخبرات، وتعزيز العلاقات بين الدول وعقد الشراكات، وإبراز أحدث التوجهات العالمية في القطاعات العدلية.

وأشارت إلى أن المؤتمر سيناقش قضايا؛ من أبرزها مستقبل القضاء في ظل التحول الرقمي، والتجارب الدولية في التحول الرقمي، والبعد القانوني للذكاء الاصطناعي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين العدالة، وتحليل البيانات لتحسين العدالة، ومستقبل الوسائل البديلة لتسوية النزاعات في ظل التحول الرقمي.

ويقام على هامش المؤتمر -الذي يتسمر يومين- معرضُ التقنيات العدلية،الذي يستعرض التقنيات العالمية ويتيح للزوار معرفة المستجدات في تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي فيما يخص العدل والقانون، ويحتوي على عدة أجنحة؛ منها: العدالة الوقائية، والوسائل البديلة لتسوية النزاعات، والقضاء، والتنفيذ، وغيرها.

//انتهى//

22:01ت م

0083





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المؤتمر العدلي الدولي ينطلقُ غداً في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.