شكرا لقرائتكم خبر عن موقف النصر من التعاقد مع بديل مارتينيز.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تواصل إدارة نادي النصر السعودي، العمل خلال الفترة الحالية على الدخول في مفاوضات مع العديد من الصفقات الكبرى، من أجل تدعيم صفوف الفريق واستمرار المنافسة على الألقاب وتقديم الأداء المطلوب.

موقف النصر القانوني من التعاقد مع بديل بيتي

ويسعى مسئولو نادي النصر، للتعاقد مع بديل النجم الأرجنتيني بيتي مارتينيز، لاعب وسط الفريق، الذي يعاني من إصابة قوية على مستوى الركبة تمنعه من المشاركة مع العالمي حتى نهاية الموسم الجاري.

وكشف القانوني أحمد الشيخي، عن أخر تطورات أزمة قيد اللاعب الأرجنتيني بيتي مارتينيز لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

ويعاني النصر من عديد الإصابات الخطيرة، آخرها الأرجنتيني بيتي مارتينيز، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم، الذي سيغيب حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، بسبب قطع في الرباط الصليبي.

وكتب الشيخي عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر":"طلب النصر تسجيل لاعب تنطبق عليه الشروط كبديل للمصاب مارتينيز (حال إنهاء عقده بالتراضي)".

وأضاف: "رفض اتحاد الكرة ذلك لأنه عندما انتهت الشتوية، كان النصر مكتمل الأجانب بـ8 لاعبين".

وأتم: "أرى أن رفض طلب النصر (بهذا التسبيب) هو رفض غير قانوني ويتعارض مع أهداف فيفا ولا يدعمه أي نص".

وتعطي اللوائح والقوانين، الحق لنادي النصر، في تسجيل لاعب أجنبي بدلًا من النجم الأرجنتيني؛ بشرط أن يكون حرًا، قبل يوم 28 يناير الماضي، وهو موعد إغلاق الميركاتو السعودي.