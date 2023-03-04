شكرا لقرائتكم خبر عن نادٍ "سعودي" يتسبب في رفض بنزيما تجديد عقده مع ريال مدريد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت العديد من التقارير الصحفية، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أكدت رفض الدولي الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد الإسباني، تجديد عقده مع الملكي.

بنزيما يتلقى عرض من السعودي

ووفقًا لما تداولته أنباء عدة، فإن الدولي الفرنسي تلقى بالفعل عرض من المملكة العربية السعودية، مما دفعه إلى التراجع عن تجديد عقده.

ووفقًا للمعلومات الواردة من جانب "Relevo" فإن مشكلة بنزيما هي أنه لا أحد يعرف ما يدور في ذهنه، حيث أنه قبل كأس العالم كان مستعدًا لتجديد عقده، لكن منذ العرض الذي تلقاه من المملكة العربية السعودية بدأ مترددًا.

الجدير ذكره ارتبط اسم بنزيما بالانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ليدخل بقوة ضمن أبرز المهتمين بخدمات الدولي الفرنسي.

عقد كريم بنزيما مع ريال مدريد

يمتلك بنزيما عقد مع ريال مدريد ممتد حتى صيف 2023 القادم، وحتى الآن لم يحسم مستقبله مع النادي الملكي بشكل نهائي

أرقام كريم بنزيما مع ريال مدريد 2022/2023

شارك صاحب الـ 35 عامًا في 23 مباراة فقط لا غير، ناجحًا في تسجيل 13 هدف، فقط لا غير والمساهمة في هدف وحيد.

موعد مباراة ريال مدريد القادمة والقنوات الناقلة

الجدير ذكره يقع الريال في مواجهة قوية أمام فالنسيا اليوم الخميس، ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز 2022/2023، وتبدأ انطلاقة المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي.

على أن تذاع أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية، الناقل الحصري لمجريات الليجا في نسخته الجارية في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية السمراء.

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد القادمة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يقع ريال مدريد ضيفًا على بيتس مساء الغد الأحد، ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز 2022/2023، على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي.

على أن تذاع أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية، الناقل الحصري للمباريات الأوروبية في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.

موقف ريال مدريد في جدول ترتيب الدوري الإسباني 2022/2023

يقع حامل اللقب في المركز الثاني من جدول ترتيب مسابقة الليجا، حاملًا في رصيده 52 نقطة فقط لا غير.