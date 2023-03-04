والد سعود الحازمي في ذمة الله

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتقل إلى رحمة الله تعالى نصار بن عاتق الحازمي، والد وكيل وزارة الإعلام سابقا سعود الحازمي. وتمت الصلاة عليه بالمسجد الحرام في مكة المكرمة، وجرى الدفن في مقبرة الشهداء بالشرائع. «مكة» تتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لذوي الفقيد، داعية الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. «إنا لله وإنا إليه راجعون».

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