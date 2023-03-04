8 عقوبات تطارد ممارسي الغش في المستلزمات الطبية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت النيابة العامة من الغش في الأجهزة والمستلزمات الطبية، مؤكدة أنه يعرض المخالف إلى 8 عقوبات تتضمن السجن مدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى 10 ملايين ريال، وإلغاء الترخيص وفقا لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية.

ووفقا للنظام، فالأجهزة والمستلزمات الطبية المغشوشة هي التي يتعمد تغيير هويتها أو مصدرها بقصد الخداع، ويعد الجهاز والمستلزم الطبي مغشوشا إذا تغير محتواه بما يؤثر سلبا في مأمونيته وسلامته، أو كان معبأ في عبوات مزيفة.

ويعد مخالفا لأحكام النظام كل من غش أو شرع في غش أي جهاز أو مستلزم طبي، أو باع أو صرف أو حاز بقصد الاتجار أجهزة أو مستلزمات طبية مغشوشة مع علمه بذلك، أو أدخل إلى المملكة جهازا أو مستلزما طبيا غير مسجل أو مغشوش أو غير حاصل على إذن تسويق، أو حاول إدخال أي من ذلك.

كما يعد مخالفا كل من صنع جهازا أو مستلزما طبيا بالمخالفة لأي حكم من أحكام النظام واللائحة واللوائح الفنية، أو استعمل للترويج للأجهزة والمستلزمات الطبية معلومات غير حقيقية، سواء عليها، أو في الدعاية لها، أو نقل أو خزن جهازا أو مستلزما طبيا بالمخالفة لشروط النقل والتخزين التي تحددها الهيئة.

وتتضمن المخالفات التي تستوجب العقوبة إدخال عبوات أو أغلفة لجهاز أو مستلزم طبي بقصد الغش، أو حاول إدخال أي من ذلك، أو صنع أو طبع أو حاز أو باع أو عرض عبوات أو أغلفة لجهاز أو مستلزم طبي بقصد الغش.

العقوبات المقررة

