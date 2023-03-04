8 عقوبات تطارد ممارسي الغش في المستلزمات الطبية

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ووفقا للنظام، فالأجهزة والمستلزمات الطبية المغشوشة هي التي يتعمد تغيير هويتها أو مصدرها بقصد الخداع، ويعد الجهاز والمستلزم الطبي مغشوشا إذا تغير محتواه بما يؤثر سلبا في مأمونيته وسلامته، أو كان معبأ في عبوات مزيفة.
ويعد مخالفا لأحكام النظام كل من غش أو شرع في غش أي جهاز أو مستلزم طبي، أو باع أو صرف أو حاز بقصد الاتجار أجهزة أو مستلزمات طبية مغشوشة مع علمه بذلك، أو أدخل إلى المملكة جهازا أو مستلزما طبيا غير مسجل أو مغشوش أو غير حاصل على إذن تسويق، أو حاول إدخال أي من ذلك.
كما يعد مخالفا كل من صنع جهازا أو مستلزما طبيا بالمخالفة لأي حكم من أحكام النظام واللائحة واللوائح الفنية، أو استعمل للترويج للأجهزة والمستلزمات الطبية معلومات غير حقيقية، سواء عليها، أو في الدعاية لها، أو نقل أو خزن جهازا أو مستلزما طبيا بالمخالفة لشروط النقل والتخزين التي تحددها الهيئة.
وتتضمن المخالفات التي تستوجب العقوبة إدخال عبوات أو أغلفة لجهاز أو مستلزم طبي بقصد الغش، أو حاول إدخال أي من ذلك، أو صنع أو طبع أو حاز أو باع أو عرض عبوات أو أغلفة لجهاز أو مستلزم طبي بقصد الغش.
العقوبات المقررة
- السجن مدة تصل إلى 10 سنوات.
- غرامة تصل إلى 10 ملايين ريال.
- إغلاق المنشأة موقتا لمدة لا تتجاوز 180 يوما.
- إلغاء الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية.
- تعليق الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة تصل إلى عام.
- المنع من ممارسة أي نشاط يتعلق بالأجهزة والمستلزمات الطبية، لمدة تصل إلى 180 يوما.
- إلغاء الترخيص.
- نشر الحكم المقضي به بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.
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