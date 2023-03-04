السعودية اليوم / بودكاست "متمّم" يستعرض واقع القطاع المالي وتطوراته في المملكة



الرياض 12 شعبان 1444 هـ الموافق 04 مارس 2023 م واس

استضاف برنامج بودكاست "متمّم" في موسمه الثاني مساعد مدير عام برنامج تطوير القطاع المالي ناصر بن عبدالله العجاجي، في حلقة جديدة بعنوان: "القطاع المالي في المملكة.. فرص وتحديات" تواكب انطلاقة النسخة الثانية من مؤتمر القطاع المالي الذي يعقد يومي 15 و16 مارس 2023م بالرياض.

وتحدث العجاجي عن برنامج تطوير القطاع المالي، موضحاً أنه عبارة عن جهود مشتركة بين العديد من الجهات الحكومية التي تهدف إلى تطوير القطاع المالي ودعم تنمية الاقتصاد الوطني؛تماشيا مع رؤية المملكة 2030، وتطوير السوق المالية

وسلَّط الضوء على دور البرنامج في تعزيز وتمكين التخطيط الإستراتيجي والتوجه العام للقطاع المالي؛سعيًا لتنفيذ المبادرات والمشاريع التي تحقق مستهدفات خطة تنفيذ البرنامج القائم على الجهات التنفيذية، مشيرًا إلى لجنة برنامج تطوير القطاع المالي التي يرأسها معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، بالإضافة إلى عضوية معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، ومعالي محافظ البنك المركزي السعودي الأستاذ أيمن بن محمد السياري، ومعالي رئيس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد بن عبدالله القويز، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" سامي بن إبراهيم الحسيني، ورئيس إدارة التمويل الاستثماري العالمي في صندوق الاستثمارات العامة فهد بن عبدالجليل السيف.

وتحدث العجاجي عن ركائز البرنامج التي تهدف إلى تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وتطوير سوق مالية متقدمة، إضافة إلى تعزيز وتمكين التخطيط المالي، مبينًا أن البرنامج حقق نجاحًا كبيرًا خلال المرحلة السابقة، كما يستمر عمله خلال المرحلة المقبلة بتمكين المؤسسات المالية في دعم القطاع الخاص، وضمان نمو سوق رأس مالية متقدمة عبر تعزيز خيارات التخطيط المالي، وزيادة حصة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البنوك؛وصولاً إلى الهدف الأساسي بمعدل 20% من المحفظة الإقراضية للبنوك، كما سيعمل البرنامج على تطوير قطاع تأمين مستدام ومزدهر، وزيادة حصة المعاملات غير النقدية إلى 80% بحلول العام2030م.

يذكر أن "بودكاست متمّم" هو أحد البرامج والأنشطة التي ينفذها مركز التواصل والمعرفة المالية (متمّم)، وهو يهدف إلى تعزيز مصادر المعرفة المالية، وإثراء الوعي والثقافة المالية والاقتصادية بشتَّى مجالاتها.

// انتهى //

21:49ت م

0081



الرياض 12 شعبان 1444 هـ الموافق 04 مارس 2023 م واساستضاف برنامج بودكاست "متمّم" في موسمه الثاني مساعد مدير عام برنامج تطوير القطاع المالي ناصر بن عبدالله العجاجي، في حلقة جديدة بعنوان: "القطاع المالي في المملكة.. فرص وتحديات" تواكب انطلاقة النسخة الثانية من مؤتمر القطاع المالي الذي يعقد يومي 15 و16 مارس 2023م بالرياض.وتحدث العجاجي عن برنامج تطوير القطاع المالي، موضحاً أنه عبارة عن جهود مشتركة بين العديد من الجهات الحكومية التي تهدف إلى تطوير القطاع المالي ودعم تنمية الاقتصاد الوطني؛تماشيا مع رؤية المملكة 2030، وتطوير السوق المالية السعودية لتكون سوقًا مالية متقدمة، مشيرًا إلى شركاء البرنامج الأساسيين مُمَثَّلِين في وزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية.وسلَّط الضوء على دور البرنامج في تعزيز وتمكين التخطيط الإستراتيجي والتوجه العام للقطاع المالي؛سعيًا لتنفيذ المبادرات والمشاريع التي تحقق مستهدفات خطة تنفيذ البرنامج القائم على الجهات التنفيذية، مشيرًا إلى لجنة برنامج تطوير القطاع المالي التي يرأسها معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، بالإضافة إلى عضوية معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، ومعالي محافظ البنك المركزي السعودي الأستاذ أيمن بن محمد السياري، ومعالي رئيس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد بن عبدالله القويز، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" سامي بن إبراهيم الحسيني، ورئيس إدارة التمويل الاستثماري العالمي في صندوق الاستثمارات العامة فهد بن عبدالجليل السيف.وتحدث العجاجي عن ركائز البرنامج التي تهدف إلى تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وتطوير سوق مالية متقدمة، إضافة إلى تعزيز وتمكين التخطيط المالي، مبينًا أن البرنامج حقق نجاحًا كبيرًا خلال المرحلة السابقة، كما يستمر عمله خلال المرحلة المقبلة بتمكين المؤسسات المالية في دعم القطاع الخاص، وضمان نمو سوق رأس مالية متقدمة عبر تعزيز خيارات التخطيط المالي، وزيادة حصة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البنوك؛وصولاً إلى الهدف الأساسي بمعدل 20% من المحفظة الإقراضية للبنوك، كما سيعمل البرنامج على تطوير قطاع تأمين مستدام ومزدهر، وزيادة حصة المعاملات غير النقدية إلى 80% بحلول العام2030م.يذكر أن "بودكاست متمّم" هو أحد البرامج والأنشطة التي ينفذها مركز التواصل والمعرفة المالية (متمّم)، وهو يهدف إلى تعزيز مصادر المعرفة المالية، وإثراء الوعي والثقافة المالية والاقتصادية بشتَّى مجالاتها.// انتهى //21:49ت م0081

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بودكاست "متمّم" يستعرض واقع القطاع المالي وتطوراته في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.