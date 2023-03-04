شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الكرة المصرية والعربية في كل مكان من معرفة ماهو موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري والقنوات الناقلة لها وذلك بعد أن لعب المارد الأحمر مباراته اليوم السبت الموافق الرابع من شهر مارس الجارى ضد القطن الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي القادمة

وتقرر إقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمقاولون العرب القادمة يوم الثلاثاء الموافق السابع من شهر مارس الجارى ضمن فعاليات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصرى على ستاد السلام.

وتنطلق مباراة الأهلي والمقاولون العرب القادمة في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر.

وكان فريق الأهلي قد حقق الفوز على حساب القطن الكاميروني بثلاثة أهداف دون رد عن طريق كلًا من محمد شريف وأحمد القندوسي ورأفت خليل.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي القادمة

وتنقل مباراة الأهلي القادمة ضد المقاولون العرب عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الوحيد لمباريات الدوري المصري.