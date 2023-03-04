شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يتفوق على القطن الكاميروني بثلاثية في دوري أبطال إفريقيا (فيديو) والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على حساب القطن الكاميروني بثلاثة أهداف دون رد في إطار المباراة المؤجلة عن الأسبوع الأول من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم لموسم 2022-2023 في المواجهة التي كانت على ستاد السلام.

الأهلي يحقق الفوزعلى القطن الكاميروني

وكانت نتيجة الشوط الأول قد أنتهت على واقع تقدم النادي الأهلي بهدفين دون رد، حيث سجل النادي الأهلي الهدف الأول عن طريق محمد شريف بعد تمريرة رائعة من قبل طاهر محمد طاهر ليتقدم سريعًا المارد الأحمر.

وبعدها حاول لاعبى فريق القطن الكاميروني لتسجيل الهدف الأول وهدف التعادل والعودة إلى المنافسة من جديد ولكن مر الوقت دون حدوث جديد، وفي الدقيقة الـ42 سجل الوافد الجديد الجزائري أحمد القندوسي الهدف الأول له مع الأهلي والثاني للفريق في المباراة لينتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني حاول لاعبى الفريقين لتسجيل هدف جديد ومر الوقت دون حدوث جديد أو هجمة خطيرة حتى وصلت الدقيقة الـ93 وسجل رأفت خليل الهدف الثالث لصالح الأهلي لتنتهى المباراة بفوز المارد الاحمر بثلاثة أهداف دون رد.