شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يقترب من خطف نجم الدوري الإنجليزي.. صدمة داخل النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تواصل إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، العمل خلال الفترة الحالية على الدخول في مفاوضات مع العديد من الصفقات الكبرى من أجل تدعيم صفوف الفريق واستمرار المنافسة على الألقاب وتقديم الأداء المطلوب.

موقف اتحاد جدة من التعاقد مع زاها

وكشفت تقارير صحفية على أن مجلس إدارة نادي اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي، يقترب من التعاقد مع أحد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت التقارير عبر صحيفة "الشبابية"، عن وصول نادي الاتحاد، إلى مرحلة نهائية للتوقيع مع الجناح الإيفواري ويلفريد زاها، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي كريستال بالاس الإنجليزي.

وينتهي عقد زاها البالغ من العمر 30 سنة، مع نادي كريستال بالاس، في يونيو القادم؛ حيث رفض عرضًا رسميًا للتجديد خلال الفترة الأخيرة.

وترددت أنباء قوية، عن قبول الجناح الإيفواري، عرض نادي النصر؛ لمزاملة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، الذي انضم إلى قلعة العالمي خلال يناير الماضي.

وأوضحت التقارير على أن اتحاد جدة، قرر الانتقام من النصر مجددًا، والذي خطف منه الثنائي البرازيلي أنسيلمو والكاميروني فينسنت أبوبكر، في وقتٍ سابق.

والجدير بالذكر أن الإدارة الاتحادية، وقعت في يناير 2022، مع المغربي عبدالرزاق حمد الله؛ بعد فسخ عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر