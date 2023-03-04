"فلكية جدة" ترصد تعامد القمر على الكعبة المشرفة

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن القمر سيبلغ ميله عرض مكة المكرمة ومتوسط خط زولها عند الساعة 10:43 مساءً بتوقيت أم القرى؛ وسيكون على ارتفاع (89.5 درجة) فوق الأفق وقرصه مضاء بنسبة (93%) بنور الشمس والزاوية التي تفصله عن الشمس ( الاستطالة) 149 درجة ويبعد مسافة 405,368 كيلو متراً وفي ذلك الوقت سيكون المريخ هو الكوكب المرئي في السماء باتجاه الأفق الغربي الى جانب العديد من النجوم الساطعة.
وبين أن ظاهرة التعامد من الطرق العلمية لتأكيد دقة الحسابات لحركة الأجسام السماوية ومنها القمر التي تجعل تحديد موقعة في غاية الدقة إضافة إلى إمكانية الاستعانة بهذه الظاهرة الفلكية في معرفة اتجاه القبلة بطريقة بسيطة من عدة مناطق حول العالم. ولفت أبو زاهره الانتباه إلى أن القاطنين في المواقع الجغرافية البعيدة عن المسجد الحرام في منطقة الخليج العربي والدول العربية والمناطق التي يرى فيها القمر فوق الأفق وقت التعامد فإن الاتجاه يشير إلى مكة المكرمة بشكل يضاهي دقة تطبيقات الهواتف الذكية، وللحصول على نتائج دقيقه يستخدم المختصين بعض الأجهزة لإجراء القياسات الدقيقة.
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