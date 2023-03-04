السعودية اليوم / إصابة العديد من الفلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة الخليل



القدس المحتلة 12 شعبان 1444 هـ الموافق 04 مارس 2023 م واس

أصيب العديد من الفلسطينيين اليوم بجروح خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت أمر شمال الخليل في الضفة الغربية.

وأفاد الهلال الفلسطيني أن عدداً من الفلسطينيين أصيبوا برصاص قوات الاحتلال، والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، وذلك خلال عملية اقتحام بلدة بيت أمر في الخليل.

وفي السياق ذاته أفاد مركز معلومات وادي حلوة في القدس المحتلة في بيان، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية قرر هدم سبعة منازل لعائلة الحسيني، في حي واد قدوم ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وذلك في إطار عملية التهجير والاستهداف للوجود الفلسطيني في القدس.

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19:21ت م

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