

الرياض 12 شعبان 1444 هـ الموافق 04 مارس 2023 م واس

وقعت المملكة ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة، وجمهورية موزمبيق ممثلة في وزارة الزراعة والتنمية الريفية، مذكرة تفاهم مشتركة تستهدف تعزيز التعاون في المجالات الزراعية والتنمية الريفية بين البلدين.

جاء ذلك بحضور فخامة الرئيس الموزمبيقي فيليب نيوسي على هامش زيارته الرسمية للمملكة، حيث وقع المذكرة كل من معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، ومعالي وزير الزراعة والتنمية الريفية في جمهورية موزمبيق سيلسو اسماعيل كوهيا.

وتشمل المذكرة، التعاون في المجالات الزراعية، والتنمية الريفية وبخاصة فيما يتعلق بالصناعات الزراعية وإنتاج الدواجن، وتربية المواشي والري، وتدابير الصحة والصحة النباتية، والتقنية الحيوية، وبناء القدرات، وكذلك التعاون في الأعمال الزراعية والبيطريةـ، وتعزيز الاستثمار الزراعي في موزمبيق.

ووفقًا للمذكرة، فقد اتفق الطرفان على آلية تنفيذ التعاون المشترك لتحقيق الأهداف المرجوة من المذكرة، تتضمن تبادل المعلومات والخبرات بين الجهات المعنية بالقطاع الزراعي في البلدين، وتبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص، وتنظيم المؤتمرات والندوات وجلسات العمل، بالإضافة إلى تشكيل فريق عمل متخصصًا لإعداد برامج تنفيذية لتطوير مجالات التعاون المشترك، على تعقد اجتماعاتها بالتناوب في كلا البلدين كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

يشار أن وزارة البيئة والمياه والزراعة عكفت خلال الفترة الماضية على إبرام وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم والتعاون المحلية والدولية؛ بهدف تعزيز حماية البيئة والمحافظة عليها، وتعزيز مجالات التعاون المشتركة في قطاعات البيئة والمياه والزراعة والعمل على استدامتها في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030.

// انتهى //

18:06ت م

0055





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المملكة وموزمبيق يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الزراعية والتنمية الريفية المشتركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.