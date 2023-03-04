شكرا لقرائتكم خبر عن رد ناري من النصر السعودي على تصريحات رئيس الباطن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام مسلي آل معمر رئيس نادي النصر، بالرد على تصريحات رئيس نادي الباطن، عقب مواجهة الفريقين في الدوري السعودي.

ونجح النصر من الفوز أمام نظيره الباطن، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري السعودي.

ونشرت صحيفة "الرياضية" السعودية، تصريحات لـ آل معمر: أنه بصدد طلب حكام أجانب لما تبقى من مباريات للفريق في دوري روشنالسعودي.

وتابع: الحكم السعودي جيد، ولكن يتأثر بالضغوط، ومع الأسف لجنة الحكام لا تحمي الحكام من هذه الضغوط، وكدنا ندفع الثمن أمامالباطن.

وأضاف: أتمنى من لجنة الحكام أن تحضر حكام أجانب مميزين، وطالما ندفع مبالغ كبيرة نريد حكمًا أجنبيًا في المستوى.

وعن تصريحات رئيس الباطن: صيح وطيح أمام النصر هو تريند الآن، وتحدث إذا خسرت من النصر لكي تجد مساندة من الآخرين،وشاهدنا ذلك مع الدكتور سعود الرشودي رئيس نادي التعاون، وتحدث للمرة الأولى عن التحكيم، وكان بعد مباراة النصر، وبعدها جميعالمحللين ولجنة الحكام أثبتت أن كل الآراء غير صحيحة، ولم نشاهده يتراجع عن رأيه، ولا أعرف ماذا قال رئيس نادي الباطن، ولكن ماشاهدته من أداء للحكم في مباراتنا أمام الباطن سأطالب بحكام أجانب لجميع المواجهات المقبلة.

واختتم: كل ما يثار عن مجاملة الحكام لكريستيانو رونالدو مع النصر، غير صحيح، كيف يجاملون رونالدو ولا يحتسبون له ركلات جزاء،يتعرض للضرب على وجهه ولا يحتسبون له ركلة جزاء.