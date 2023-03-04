شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من رئيس الباطن عقب الهزيمة أمام النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام ناصر الهويدي رئيس الباطن، بالتعليق على هزيمة فريقه أمام نظيره النصر، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي.

وتعرض الباطن للهزيمة أمام نظيره النصر، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري السعودي.

ونشرت صحيفة " الرياضية" السعودية، تصريحات للهويدي: ما حدث مهزلة، ولعبنا شوطا ثالثًا، ولو لم يسجل النصر، لربما أضاف مزيدًامن الوقت، قد يصل إلى 17 دقيقة.

وتابع: هذا الحكم أدى الدور المطلوب منه في المباراة، وأنتم تعرفون ما أقصده هنا، كان يجب أن يفوز النصر وهذا ما حدث.

وأضاف: فريقنا يقدم مستويات مميزة الفترة الأخيرة، ومدربنا سيستمر معنا بعد الأداء الجيد، خاصة أمام النصر حيث كنا نستحق الفوزوالنتيجة بأكملها في المباراة التي احتسب فيها هدفان للنصر غير صحيحين، حتى هدفنا توقف لمشاهدة الفيديو رغم أنه واضح وسليم.

واختتم ساخرًا: أرشح سامي الجريس حكم المباراة، لقيادة مباريات كأس العالم بناء على قدراته الهائلة التي أظهرها في المباراة.