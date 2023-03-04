شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة القطن الكاميروني.. ماذا يفعل الأهلي المصري في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا؟ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستقبل فريق الكرة الأول بنادي الأهلي المصري اليوم السبت فريق نادي القطن الكاميروني في المباراة التي لا تقبل القسمة على إثنين ضمن مؤجلات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا

ماذا يفعل الأهلي المصري في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا؟

ويمني أبناء السويسري مارسيل كولر النفس بخطف النقاط الثلاثة الأولى لهم في دور المجموعات لآنعاش الآمال للتأهل لدور الثمانية عقب البداية المخيبة بالخسارة في الجولة الثانية على يد الهلال السوداني بهدف نظيف والتعادل مع صن داونز في الجولة الثالثة بالقاهرة 2-2.

ويقف التاريخ في صف النادي الأهلي خلال مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات حيث حققوا الفوز في سبعة مباريات مقابل ثلاثة تعادلات في عشرة مباريات ولم يعرف المارد الأحمر الخسارة في تلك الجولة.

وبالرجوع للوراء تاريخيًا نجد أن الأهلي في العام 2013 تمكن من الفوز على ليوبار الكونغولي بهدف نظيف ليواصل حملة الدفاع عن اللقب للمرة الثامنة في التاريخ والثانية تواليًا قبل أن يتعادل مع سيوي سبورت 1-1 في كوت ديفوار بالجولة الثالثة من الكونفدرالية.

وفي العام 2015 حقق النادي الأهلي الفوز على النجم الساحلي في ملعب السويس بهدف نظيف ليتقابل بعدها مع الوداد المغربي في العام 2016 وتنتهي المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف قبل الفوز في نسخة العام 2017 بهدفين مقابل لا شيء.

ولم يجد المارد الأحمر صعوبة في فوزه الذي تحقق على تاونشيب البوتسواني في نسخة العام 2018 بدوري أبطال إفريقيا 3-0 قبل أن يكتسح نادي سيمبا التنزاني بخماسية مقابل لا شيء في العام 2019 وعام 2020 حقق الفوز على بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي بهدفين مقابل لا شيء.

وخلال النسختين الأخيرتين وجد النادي الأهلي صعوبة كبيرة في الجولة الثالثة بعد أن تعادل مع فيتا كلوب عام 2021 بالقاهرة 2-2 قبل الفوز على المريخ السوادني بالسلام بنتيجة 3-2.