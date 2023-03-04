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محمد الفلاح - تمكن فريق الكرة الأول بنادي اتحاد جدة من تعزيز صدارته لأكثر الأندية تحقيقًا للنقاط خارج الأرض في بطولة دوري روشن للمحترفين للموسم الكروي الجاري بعد أن حقق الفوز على فريق نادي الخليج بثلاثة أهداف مقابل لا شيء يوم أمس الجمعة في الموقعة التي إستضافتها أرضية ملعب إستاد مدينة الأمير محمد بن فهد بالدمام.

اتحاد جدة يحطم صلابة الهلال في دوري روشن للمحترفين

ونجح أبناء نونو سبيرتو سانتو في حصد أربعة وعشرين نقطة خارج الأرض بعد أن حققوا الفوز في سبعة مباريات والتعادل في ثلاثة بفارق أربعة نقاط عن فريق نادي النصر.

في الوقت الذي واصل فيه رفقاء أحمد حجازي في فرض السطوة على المباريات مع نادي الخليج بعد أن حققوا الفوز السادس في ثمانية مباريات مقابل تعادلين.

وحافظ نادي اتحاد جدة على صدارة أقوى خطوط الدفاع بدوري روشن خلال الموسم الجاري حيث لم تستقبل شباكهم سوى ستة أهداف وخرجوا بشباك نظيفة للمباراة رقم 13 والسادسة على التوالي.

ونجح العميد في تحطيم رقم الهلال الذي إستقبل سبعة أهداف خلال نفس العدد من اللقاءات في بطولة الدوري للموسم 2008-2009.