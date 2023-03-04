السعودية اليوم / قائد قوات الدعم والإسناد في القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن وقائد القوة السعودية في عدن يزوران عضواً بمجلس القيادة الرئاسي



الرياض 12 شعبان 1444هـ الموافق 4 مارس 2023م واس

بتوجيهات من معالي قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن الفريق أول ركن مطلق بن سالم الأزيمع، ‏قام قائد قوات الدعم والإسناد في القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء سلطان البقمي، وقائد القوة

وناقش اللقاء، مستجدات الوضع في مسرح العمليات الحربية، كما استعرض الإجراءات والتدابير اللازمة، حيث أشاد العميد صالح خلال اللقاء بالدور الذي يقوم به الأشقاء في المملكة العربية ‎السعودية.

وعلى جانب آخر قام معالي وزير الدفاع اليمني اللواء محسن الداعري، وقائد قوات الدعم والإسناد في القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء سلطان البقمي، يرافقهما قائد القوة السعودية في عدن العقيد ذيب الشهراني، وعدد من القيادات العسكرية السعودية، بزيارة لجبهة ثرة بمحافظة أبين للوقوف على جاهزية القوات.

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14:01ت م

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الرياض 12 شعبان 1444هـ الموافق 4 مارس 2023م واسبتوجيهات من معالي قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن الفريق أول ركن مطلق بن سالم الأزيمع، ‏قام قائد قوات الدعم والإسناد في القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء سلطان البقمي، وقائد القوة السعودية في عدن العقيد ذيب الشهراني، وعدد من القيادات العسكرية السعودية، بزيارة لعضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح وذلك بمقر قيادة قوات المقاومة الوطنية بالساحل الغربي.وناقش اللقاء، مستجدات الوضع في مسرح العمليات الحربية، كما استعرض الإجراءات والتدابير اللازمة، حيث أشاد العميد صالح خلال اللقاء بالدور الذي يقوم به الأشقاء في المملكة العربية ‎السعودية.وعلى جانب آخر قام معالي وزير الدفاع اليمني اللواء محسن الداعري، وقائد قوات الدعم والإسناد في القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء سلطان البقمي، يرافقهما قائد القوة السعودية في عدن العقيد ذيب الشهراني، وعدد من القيادات العسكرية السعودية، بزيارة لجبهة ثرة بمحافظة أبين للوقوف على جاهزية القوات.// انتهى //14:01ت م0030

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