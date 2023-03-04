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محمد الفلاح - من هو الجزائري كريم زدادكة جوهرة نابولي الإيطالي ؟ واحدة من الأسئلة التي ترددت خلال الساعات القليلة الماضية عقب ظهور اللاعب للمرة الأولى بقميص متصدر الكالتشيو أمام فريق نادي لاتسيو في الموقعة التي جمعت الفريقان لحساب مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري.

من هو الجزائري كريم زدادكة جوهرة نابولي الإيطالي ؟

وبالبحث عن إجابة سؤال من هو الجزائري كريم زدادكة جوهرة نابولي الإيطالي ؟ تبين لنا أن لوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق الجنوب قد إستعان به في الوقت بدل الضائع من مواجهة لاتسيو بديلًا للأوروجوياني ماتياس أوليفيرا ولسوء حظه فإن الظهور الأول للاعب تزامن مع الخسارة 1-0.

وسبق وأن بدأ اللاعب صاحب الـ22 عامًا مسيرته الرياضية مع فريق نادي نيس الفرنسي في العام 2015 بعد أن لعب لعددًا من فرق الهواة أبرزهم بارتيلاس وبيربانتانيه وأفينيونييه.

ولم يظهر اللاعب مع فريق الجنوب الفرنسي في أي مباراة للفريق الأول قبل أن يغادر في العام 2018 صوب نادي نابولي ليشارك في 42 مباراة مع فريق الرديف وساهم في 9 أهداف بواقع تسجيل هدف وتقديم 8 تمريرات حاسمة لزملائه.

وخرج اللاعب مرتين على سبيل الإعارة مع كافاسي الإيطالي بجانب نادي شارلوا البلجيكي ليعود لنابولي ويشارك للمرة الأولى في موقعة لاتسيو وهو الذي يمتاز بالقدرة على اللعب في أكثر من مركز أبرزهم الظهير الأيسر والوسط الأيمن والأيسر والوسط المدافع.

ويمتلك اللاعب الجزائري عقدًا مع نابولي حتى نهاية يونيو القادم وتبلغ قيمته السوقية 300 ألف يورو وهو الذي ولد في فرنسا عام2000 لأبوين جزائريين وهو الأمر الذي يجعله مؤهل للعب لأي من المنتخبين الجزائري أو الفرنسي.