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محمد الفلاح - واصل ملعب مرسول بارك العناد ضد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي وذلك للمباراة الثالثة تواليًا على الرغم من الفوز القاتل الذي حققه أبناء رودي جارسيا على حساب الباطن بثلاثة أهداف مقابل هدف في ختام لقاءات الجولة التاسعة عشر من بطولة دوري روشن للمحترفين.

عرين النصر يواصل التعنت في وجه كريستيانو رونالدو

وعلى الرغم من الإنطلاقة التاريخية للدون مع النصر منذ مشاركته للمرة الأولى في بطولة دوري روشن وتمكنه من تسجيل ثمانية أهداف في خمسة مباريات لكنه لم ينجح في التسجيل على مرسول بارك بعد أن خاض عليه أربعة مباريات حتى الآن.

وكانت إنطلاقة الدون على ملعب مرسول بارك أمام الاتفاق في الجولة الرابعة عشر وانتهت المواجهة بفوز النصر بهدف نظيف سجله تاليسكا وفي المباراة الثانية لرونالدو على الملعب فاز النصر على التعاون 2-1 بهدفي عبد الرحمن غريب وعبدالله مادو.

وكانت مواجهة الباطن يوم أمس هي الثالثة لصاروخ ماديرا على ملعب مرسول بارك وانتهت المواجهة بفوز كتيبة رودي جارسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف من توقيع عبد الرحمن غريب ومحمد آل فتيل ومحمد مران.

فيما نجح الدون في تسجيل الأهداف الثمانية على ملاعب الإحساء ومكة المكرمة بواقع هدف في شباك نادي الفتح وسوبر هاتريك في شباك الوحدة وهاتريك في شباك نادي ضمك وعلى الرغم من ثلاثة فرص تهديفية للدون يوم أمس لكنه لم ينجح في تسجيل أي منهما.