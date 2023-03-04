شكرا لقرائتكم خبير أرصاد يتوقع هطول أمطار غزيرة على 3 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقع عقيل العقيل، محلل الطقس، هطول أمطار غزيرة على 3 مناطق، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وقال العقيل، وفقا لقناة “الإخبارية”، “الأمطار تزداد غزارة يومي الثلاثاء والأربعاء، على منطقتي القصيم وحائل، وبعض أجزاء منطقة الجوف”، مشيراً إلى أن هذه الأمطار ستكون متوسطة إلى غزيرة.

وأضاف محلل الطقس: “لا توجد مؤشرات أولية لسقوط أمطار في منطقة الرياض، لكن الأسبوع المقبل قد يشهد حالة جوية أخرى، تضم إليها منطقة الرياض”.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة وكذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.