شكرا لقرائتكم مدني الدمام يسيطر على انتشار حريق مستودع الصناعية الأولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - سيطرت فرق الدفاع المدني بالدمام، اليوم السبت، على انتشار حريق مستودع في الصناعية الأولى.

وأكدت فرق الدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، مواصلة جهودها لإخماد الحريق، مؤكدة عدم وجود إصابات حتى الآن.

ونشر الدفاع المدني صورة خلال إخماد الحريق الذي نشب في مستودع مصنع بالمنطقة الصناعية الأولى بالدمام.

منطقة الحريق

ويشار إلى أن المنطقة التي نشب فيها الحريق هي منطقة التحميل وهي مفتوحة على باقي مستودعات المصنع، وهو ما أسفر عن سرعة انتشار الحريق، وسط مساعٍ من الدفاع المدني للسيطرة على الحريق.

كانت فرق الدفاع المدني بمدينة الدمام قد باشرت حريقًا ضخمًا نشب في مستودع بالصناعية الأولى، معلنة استمرار عمليات الإخماد.