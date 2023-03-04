شكرا لقرائتكم توقعات بارتفاع درجات الحرارة وتنبيه من السحب الربيعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن محلل الطقس عقيل العقيل، مساء اليوم الجمعة، بداية فصل الربيع والذي يتميز بارتفاع درجات الحرارة وكذلك معدل هطول الأمطار.

وأوضح العقيل، في مداخلة مع برنامج “نشرة التاسعة” على “قناة الإخبارية”، أن في هذه الأيام تشهد معظم المناطق ارتفاعًا في درجات الحرارة بسبب نشاط الرياح الجنوبية الدافئة والرطبة مع إثارة الأتربة والغبار، خاصة على شرق المرتفعات وغرب الرياض ومناطق الشمال.

الأمطار المتوقعة

وأضاف العقيل أن الأمطار المتوقعة من متوسطة إلى غزيرة مع جريان السيول على مرتفعات وجبال منطقة عسير وكلما كان الاتجاه شرقًا، بالإضافة إلى السهول الساحلية، وسط توقعات بأمطار خفيفة بمحافظة جدة واحتمالات سحب رعدية بمدينة مكة المكرمة، حيث تستمر الحالة الجوية غدًا لتؤثر على المدينة المنورة، فيما تشتد غزارة الأمطار يومي الثلاثاء والأربعاء على القصيم وحائل وشمال شرق المملكة ومنطقة الجوف.

السحب الربيعية

ونبه العقيل من السحب الرملية التي يصاحبها رياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار مع حبات البرد، داعيًا لمتابعة الحالة الجوية وأخذ الحيطة والحذر للمسافرين على الطرقات مع تكون السحب الرعدية مع الرياح الهابطة.

وتوقع العقيل أنه مع نشاط الرياح سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة وخاصة العظمي، أما الصغرى فقد تشهد انخفاضَا طفيفًا.