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آلاف الوظائف يوفرها الاستثمار في النفايات الإلكترونية

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الرياض - محمد الوسيري - أكد العضو المنتدب بشركة تدوير ناصر الذويب، أن قطاع الاستثمار في النفايات الإلكترونية يوفِّر الآلاف من فرص العمل.

وأضاف الذويب، خلال مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن ذلك يعود إلى أن قطاع التدوير يعد من أحدث القطاعات في الاستثمار.

وأشار الذويب إلى أن مختلف دول العالم أصبحت تنتبه لذلك القطاع والاستثمار فيه.

ولفت العضو المنتدب بشركة تدوير إلى أن ذلك القطاع يضم الكثير من الفرص للتعلم والاستثمار والتوظيف.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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