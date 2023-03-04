شكرا لقرائتكم آلاف الوظائف يوفرها الاستثمار في النفايات الإلكترونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد العضو المنتدب بشركة تدوير ناصر الذويب، أن قطاع الاستثمار في النفايات الإلكترونية يوفِّر الآلاف من فرص العمل.

وأضاف الذويب، خلال مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن ذلك يعود إلى أن قطاع التدوير يعد من أحدث القطاعات في الاستثمار.

وأشار الذويب إلى أن مختلف دول العالم أصبحت تنتبه لذلك القطاع والاستثمار فيه.

ولفت العضو المنتدب بشركة تدوير إلى أن ذلك القطاع يضم الكثير من الفرص للتعلم والاستثمار والتوظيف.