السعودية اليوم / "الأرصاد" : أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية على منطقة حائل



حائل 12 شعبان 1444 هـ الموافق 04 مارس 2023 م واس

نبه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة حائل، اليوم من أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- من الساعة الثانية مساءً حتى الساعة الثانية عشر صباحاً.

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11:19ت م

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