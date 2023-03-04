شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. عملاق سعودي يخطط لخطف أنخيل دي ماريا من يوفنتوس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت بعض التقارير الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت أن الدولي الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي قد تلقى بالفعل عرض رسمي من أجل الإنضمام لواحدة من الفرق التي تنافس في بطولة دوري روشن للمحترفين.

عملاق سعودي يخطط لخطف أنخيل دي ماريا من يوفنتوس

وقال الصحفي رودي جالتييه المهتم بسوق الإنتقالات للاعبين والمدربين أن دي ماريا تلقى بالفعل عرض من أحد الأندية الناشطة في بطولة دوري روشن.

ولم يكشف جالتيه في التغريدة التي نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن هوية النادي الذي تقدم بعرض لشراء دي ماريا الذي ينتهي تعاقده مع البيانكونيري خلال شهر يونيو القادم.

لكنه أكد بأن لاعب المنتخب الأرجنتيني المتوج ببطولة كأس العالم لم يقرر مستقبله بعد مع يوفنتوس بينما ستشهد الأيام القادمة تطور كبير على مستوى سوق الإنتقالات.

وترددت بعض الأنباء أن التكهنات التي تدور حاليًا حول تفاصيل العقد السعودي المقدم لضم اللاعب ينحصر بين فريق نادي اتحاد جدة ونادي الشباب.