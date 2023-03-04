شكرا لقرائتكم خبر عن بعد العرض السعودي.. برشلونة يحسم موقفه من بيع بوسكيتس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة موقفه من تجديد عقد النجم الإسباني سيرجيو بوسكيتس خلال الفترة المقبلة وذلك بعد ان تلقى اللاعب عرض من قبل الدوري السعودي ومغادرة الكامب نو في نهاية الموسم الحالى.

برشلونة يحسم موقفه من بيع بوسكيتس

وينتهى عقد النجم الإسباني مع فريق برشلونة في نهاية الموسم الحالى أي أن في صيف 2023 سوف يصبح حر ويحق له الانتقال لأي فريق مجانًا.

وبحسب صحيفة "lavanguardia" الإسبانية فإن إدارة برشلونة تنوى في الفترة القادمة استدعاء ممثلى اللاعب الإسباني بوسكيتس من اجل مناقشة العقد الجديد مع الفريق الكتالونى وسوف يقدم عرض رسمي له الأسبوع المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن بوسكيتس لا يرغب في الرحيل عن صفوف فريق برشلونة ويريد البقاء لأطول فترة ممكنة في الوقت الحالى، ويتطلع لتجديد عقده في الفترة القادمة.

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وأكدت الصحيفة إلى أن بوسكيتس لديه عرض بالفعل من قبل فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي بالإضافة إلى عرض آخر من الدوري السعودي.