شكرا لقرائتكم خبر عن تهديدات بالإيقاف في النصر بعد الفوز على الباطن.. صدمة كبرى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، من تحقيق الفوز على حساب نظيره نادي الباطن، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس في إطار منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

أزمات مباراة النصر ضد الباطن

وشهدت أحداث مباراة النصر ضد الباطن، على العديد من الأحداث المثيرة في الشارع الرياضي السعودي، بعد أن استفز نواف العقيدي، حارس مرمى نادي النصر، لنجوم الباطن، بعد تسجيل زميله محمد آل فتيل، هدف العالمي الثاني، في الدقيقة 12 من الوقت بدل الضائع.

واتجه العقيدي، إلى دكة بدلاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن، وقام بالاحتفال أمامهم؛ وسط غضب كبير كاد أن يشعل اشتباكات عنيفة، داخل أرضية الملعب.

ورد المدرب الفرنسي رودي جارسيا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، على حركة حارسه نواف العقيدي، بالدخول إلى المستطيل الأخضر لتعطيل اللعب.

وفي حال دوّن مراقب المباراة، واقعتي العقيدي وجارسيا، قد يصدر قرار من لجنة الانضباط والأخلاق، بـ "إيقاف" الثنائي، قبل كلاسيكو المملكة الكبير أمام نادي الاتحاد، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة الدوري؛ حسب بعض الأقاويل.

موقف النصر من جدول ترتيب الدوري السعودي

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي 2022-2023، برصيد 46 نقطة، وبفارق نقطتين فقط، عن الاتحاد الذي يتواجد في المركز الثاني.