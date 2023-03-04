شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة طلب النصر حكام أجانب في مباراة اتحاد جدة.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب عشاق كرة القدم السعودية، موعد إنطلاق فعاليات مباراة كلاسيكو الرياض الذي سيجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره نادي اتحاد جدة، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-23.

آل معمر يرد على أنباء استقدام حكام أجانب في مباراة اتحاد جدة

وكشف مسلي آل معمر، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، عن حقيقة طلبه باستقدام حكام أجانب في مواجهة الاتحاد القادمة، في دوري روشن السعودي.

وتحدث آل معمر خلال تصريحات تلفزيونية عقب مباراة النصر ضد الباطن، قائلًا: "أنه لم يطلب استقدام حكام أجانب لمباراة الاتحاد المقبلة، واللي مو عاجبه الحكم المحلي يطلب الأجنبي".

وأضاف: "الفترة المقبلة سوف تشهد استقدام حكام أجانب لمباريات النصر المقبلة في دوري روشن السعودي".

موقف النصر من جدول ترتيب الدوري بعد الفوز على الباطن

وكان قد تمكن النصر من تحقيق الفوز على ضيفه الباطن، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي 2022-2023.

ورفع النصر رصيده إلى 46 نقطة، ليضمن صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، قبل مباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد، في الجولة العشرين، بينما تجمد رصيد الباطن عند 6 نقاط، في المركز السادس عشر والأخير.