شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة النصر ضد اتحاد جدة في كلاسيكو الدوري السعودي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق كرة القدم السعودية، عن موعد إنطلاق فعاليات مباراة كلاسيكو الكرة السعودية، والذي سيجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره نادي اتحاد جدة.

ملعب مباراة النصر ضد اتحاد جدة

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مع نظيره نادي اتحاد جدة، مساء يوم الخميس المقبل الموافق التاسع من شهر مارس الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويواجه فريق النصر نظيره نادي اتحاد جدة، في إطار منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-23، على ستاد الجوهرة المشعة.

توقيت مباراة النصر ضد اتحاد جدة

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة النصر ضد اتحاد جدة، يوم الخميس المقبل في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد اتحاد جدة

وتنقل أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مع نظيره نادي اتحاد جدة، عبر شاشة قنوات SSC Sport، والتي تعد الناقل الحصري والوحيد لأحداث مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

موقف الفريقين من جدول ترتيب الدوري السعودي

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 46 نقطة، بفارق نقطتين عن الاتحاد الوصيف، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 44 نقطة.

