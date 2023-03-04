شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النصر يكشف حقيقة رحيل مهاجم الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تداولت العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الماضية حول اقتراب رحيل أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

آل معمر يتحدث عن ادعاء المجاملات التحكيمية لرونالدو

وكشف مسلي آل معمر، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، عن حقيقة رحيل النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، هداف الفريق، وأنباء اقترابه من الغريم التقليدي الهلال.

وقال آل معمر، خلال تصريحات صحفية عقب مباراة النصر والباطن، إن تاليسكا سيكون متواجدًا خلال أسبوع في الرياض، وسيقيم حفلات في الملعب.

وعن اتجاه النصر لتجديد عقد تاليسكا خلال الفترة القادمة، رد آل معمر بأنه لا يزال هناك مدة متبقية في عقده لمدة موسم ونصف.

وتحدث آل معمر عن ادعاءات المجاملات التحكيمية للبرتغالي كرستيانو رونالدو في مباريات النصر، قائلًا "يتم مجاملة رونالدو، واليوم سقط على وجهه، ولم يتم احتساب ركلة جزاء له".

ونوه رئيس النصر بأن النادي طالب الاتحاد السعودي لكرة القدم، بتسجيل لاعب بديل للأرجنتيني بيتي مارتينيز، إلا أن الاتحاد رفض طلبه.

موقف النصر من جدول ترتيب الدوري السعودي

ويحتل النصر صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 46 نقطة، بفارق نقطتين عن الاتحاد الوصيف بـ44 نقطة، قبل مباراة الكلاسيكو التي تجمع بين الفريقين، في الجولة العشرين من المسابقة.