السعودية اليوم / جامعة نجران تبدأ غداً استقبال طلبات الحركات الاكاديمية للفصل الدراسي الثالث



نجران 12 شعبان 1444 هـ الموافق 04 مارس 2023 م واس

تبدأ جامعة نجران ممثلةً بعمادة القبول والتسجيل غداً ، استقبال طلبات الحركات الأكاديمية للفصل الدراسي الثالث للعام الجامعي الحالي،عبر البوابة الإلكترونية : https://edugate.nu.edu.sa/nu/init .

وأوضحت الجامعة أن الحركات الأكاديمية تتضمن التحويل الداخلي "تغيير التخصص" ، التأجيل عن الفصل الثالث ، إعادة القيد للمنسحب والمطوي قيده ، التحويل الخارجي من جامعة أخرى إلى جامعة نجران ، طباعة استمارة التحويل من جامعة نجران إلى جامعة أخرى ، طباعة استمارة طلب زائر من جامعة نجران إلى جامعة أخرى ، استقبال طلبات الزائرين من جامعة أخرى إلى جامعة نجران ، مشيرةً إلى أن آخر موعد لاستقبال الطلبات هو 15-8-1444هـ الموافق 7-3-2023م .

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07:31ت م

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