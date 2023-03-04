السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل نحو 11 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيئول12 شعبان 1444 هـ الموافق 04 مارس 2023 م واس

سجلت كوريا الجنوبية 11246 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوكالة أيضا تسجيل 6 حالات وفاة إضافية، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 34 ألفا و20 وفاة.

// انتهى //

07:08ت م

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سيئول12 شعبان 1444 هـ الموافق 04 مارس 2023 م واسسجلت كوريا الجنوبية 11246 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 30 مليونا و 555 ألفا و 102 حالة، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.وأوضحت الوكالة أيضا تسجيل 6 حالات وفاة إضافية، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 34 ألفا و20 وفاة.// انتهى //07:08ت م0006

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