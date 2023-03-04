شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. نجم الزمالك يدخل في مشادة مع مشجع عقب مواجهة بيراميدز بالدوري المصري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - دخل أحمد السيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مشادة كلامية مع واحد مشجعي القلعة البيضاء عقب المواجهة التي خاضها الفريق أمام نادي بيراميدز وهي التي جمعت بينهما الجمعة لحساب مباريات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

مشادة بين زيزو ومشجع زملكاوي عقب مباراة بيراميدز

وقام المشجع الزملكاوي بتوجيه الحديث لزيزو وهاجمه بسبب تراجع مستواه خلال الفترة الأخيرة ليرد عليه اللاعب في حديث مطول تضمن الهجوم الشديد من الطرفين.

وفشل نادي الزمالك في تحقيق الفوز على فريق نادي بيراميدز ليكتفي بنقطة واحدة وصل بها للنقطة الثالثة والثلاثين في المركز الخامس مع مباراة مؤجلة أمام فريق نادي سيراميكا كليوباترا.

في الوقت الذي وصل فيه نادي بيراميدز للنقطة رقم 39 في المركز الثاني بفارق نقطتين فقط عن المتصدر فريق النادي الأهلي الذي يمتلك ثلاثة مباريات مؤجلة عقب مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية التي احتل فيها المركز الرابع.