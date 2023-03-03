السعودية اليوم / الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية يستقبلُ وفدًا من جمهورية موزمبيق



الرياض 11 شعبان 1444 هـ الموافق 03 مارس 2023 م واس

استقبلَ الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد،في مقر الصندوق اليوم، وفدًا من جمهورية موزمبيق مكوَّنًا من معالي وزير الزراعة والتنمية الريفية سيلسو إسماعيل كوريا، ومعالي وزير الأشغال العامة والإسكان والموارد المائية كارلوس ألبرتو، ونائب وزير الاقتصاد والمالية، ونائب وزير الطاقة والثروة المعدنية.

واطّلع الوفد - من خلال جولة تعريفية على المعرض الدائم لمشروعات الصندوق التنموية حول العالم- على العديد من المشروعات الإنمائية في قطاعات تنموية مختلفة.

وناقش الجانبان - خلال اللقاء- المشروعات والبرامج التنموية التي يموِّلها الصندوق السعودي للتنمية في جمهورية موزمبيق، وسير أعمال المشروعات الجاري تنفيذها، وبحثا سبل تعزيز التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بالقطاعات التنموية.

يذكر أن المملكة قدَّمت لجمهورية موزمبيق من خلال الصندوق السعودي للتنمية أربعة مشروعات وبرامج إنمائية عبر قروض تنموية ميسَّرة، إذ اكتمل منها ثلاثة، وقد بلغ إجمالي تمويل ها (46) مليون دولار؛ للإسهام في تنمية قطاعات الموانئ البحرية والتعليم والصحة والطاقة.

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