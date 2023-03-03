شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دوري روشن السعودي بعد فوز النصر على الباطن اليوم الجمعة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل البعض من محبي الكرة السعودية والعربية في معرفة ماهو ترتيب دوري روشن السعودي بعد فوز النصر على الباطن اليوم الجمعة الموافق الثالث من شهر مارس الجارى والتي كانت ضمن الجولة التاسعة عشر من الدوري السعودي والتي كانت على ملعب مرسول بارك.

النصر والباطن

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قد حقق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف ضد فريق الباطن حيث سجل أهداف المباراة كلًا من رينزو لوبيز لصالح فريق الباطن في الدقيقة 17، بينما سجل أهداف فريق النصر كلًا من عبدالرحمن غريب في الدقيقة 93 ومحمد عبدالحكيم آل فتيل في الدقيقة 102، ومحمد خليل مران في الدقيقة 104 لصالح فريق النصر على الترتيب.

ترتيب دوري روشن السعودي بعد فوز النصر

وبهذا الفوز يرتفع رصيد النصر إلى المركز الأول برصيد 44 نقطة، بينما يتجمد رصيد فريق الباطن في المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط، وجاء ترتيب دوري روشن السعودي بالكامل عقب فوز النصر على النحو التالى:

1- النصر: 46 نقطة.

2- الاتحاد: 44 نقطة.

3- الشباب: 40 نقطة.

4- الهلال: 33 نقطة.

5- التعاون: 31 نقطة.

6- الفتح: 28 نقطة.

7- الطائي: 25 نقطة.

8- الفيحاء: 23 نقطة.

9- ضمك: 22 نقطة.

10- الاتفاق: 22 نقطة.

11- أبها: 22 نقطة.

12- الرائد: 21 نقطة.

13- الوحدة: 20 نقطة.

14- الخليج: 16 نقطة.

15- العدالة: 13 نقطة.

16- الباطن: 7 نقاط.