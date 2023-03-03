شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يحول تأخره بهدف لفوز بثلاثية في مباراة مثيرة بدوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر فوز مثير على حساب الباطن بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة مثيرة ضمن فعاليات الجولة التاسعة عشر من بطولة دوري روشن السعودي لكرة القدم لموسم 2022-2023، في المواجهة التي كانت اليوم الجمعة الموافق الثالث من شهر مارس الجارى.

النصر يحول تأخره بهدف لفوز بثلاثية

وكانت نتيجة الشوط الأول أنتهت على واقع تقدم فريق الباطن بهدف دون رد، ومنذ بداية المواجهة وحاول لاعبى الفريقين لتسجيل الهدف الأول وهدف التقدم، وفي الدقيقة السابعة عشر من المباراة سجل رينزو لوبيز الهدف الأول لصالح فريق الباطن بطريقة جميلة.

وبعدها حاول لاعبى فريق النصر لتسجيل الهدف الأول وهدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول ولكن دون جديد لينتهى الشوط الأول بتقدم الباطن بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من المباراة دفع مدرب النصر رودي جارسيا بأكثر من لاعب لتسجيل الهدف الأول وهدف التعادل ومر الوقت دون حدوث جديد واهدر رونالدو انفراد تام، ومر الوقت وتوقع الجميع ان المباراة قد أنتهت ولكن بات غير ذلك.

وفي الدقيقة الـ93 سجل عبدالرحمن غريب الهدف الأول وهدف التعادل لصالح النصر، وفي الدقيقة 102 سجل محمد عبدالحكيم آل فتيل الهدف الثاني القاتل لصالح فريق النصر، وفي الدقيقة 104 سجل محمد خليل مران الهدف الثالث لصالح النصر لتنتهى المباراة بفوز مثير للنصر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد النصر إلى المركز الأول برصيد 46 نقطة، بينما يتجمد رصيد فريق الباطن في المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط.