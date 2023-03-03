السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية



الرياض 11 شعبان 1444 هـ الموافق 03 مارس 2023 م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس بولا أحمد تينوبو، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية نيجيريا الاتحادية.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية نيجيريا الاتحادية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

// انتهى //

22:28ت م

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