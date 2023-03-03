السعودية اليوم / رئيس الوزراء التشادي يلتقي الرئيسَ التنفيذي للصندوق العالمي للبيئة



ليبرفيل 11 شعبان 1444 هـ الموافق 3 مارس 2023 م واس

التقى رئيس الوزراء التشادي صالح كبزابو، بمدينة ليبرفيل في الغابون اليوم، الرئيس التنفيذي للصندوق العالمي للبيئة كارلوس مانويل رودريغيز.

وجرى -خلال اللقاء- تعزيز التعاون بين تشاد والصندوق، خاصةً فيما يتعلق بدعم المشاريع المتعلقة بحماية البيئة والتنوع البيولوجي والتصدي لظاهرة التغيرات المناخية.

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22:00ت م

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