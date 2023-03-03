شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والترجي القادمة في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من محبي الكرة المصرية والعربية في كل مكان من معرفة ماهو موعد مباراة الزمالك والترجي القادمة في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة وذلك بعد أن لعب الفارس الأبيض مباراته اليوم الجمعة الموافق الثالث من شهر مارس الجارى في الجولة العشرين من الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك والترجي القادمة

وتقرر إقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والترجي القادمة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 مارس الجارى ضمن فعاليات الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق مباراة الزمالك والترجي في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة وقطر.

ملخص ونتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم في الدوري المصري ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك وبيراميدز اليوم الجمعة

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي القادمة

وتنقل فعاليات مباراة الزمالك والترجي القادمة عبر قناة بين سبورت إتش دي 4 الناقل الوحيد لمباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا وجاء ترددها على النحو التالى: