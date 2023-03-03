شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك وبيراميدز اليوم الجمعة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام بيراميدز سلبيًا دون أهداف في المباراة التي كانت اليوم الجمعة الموافق الثالث من شهر مارس الجارى في الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز على ستاد الدفاع الجوى.

ترتيب الدوري المصري

وأصبح يحتل فريق الزمالك المركز الخامس برصيد 33 نقطة بينما يرتفع رصيد فريق بيراميدز في المركز الثاني برصيد 39 نقطة فيما يحتل النادي الأهلي صدارة الدوري المصري الممتاز برصيد 41 نقطة وجاء ترتيب الدوري المصري بالكامل على النحو التالى:

1- الأهلي، 41 نقطة.

2- بيراميدز، 39 نقطة.

3- فيوتشر، 39 نقطة.

4- الاتحاد السكندري، 36 نقطة.

5- الزمالك، 33 نقطة.

6- المقاولون العرب، 32 نقطة.

7- غزل المحلة، 27 نقطة.

8- فاركو، 26 نقطة.

9- أسوان، 25 نقطة.

10- المصري البورسعيدي، 25 نقطة.

11- سيراميكا كيلوباترا، 24 نقطة.

12- سموحة، 24 نقطة.



13- طلائع الجيش، 17 نقطة.

14- الداخلية، 17 نقطة.

15- إنبي، 17 نقطة.

16- الإسماعيلي، 15 نقطة.

17- حرس الحدود، 15 نقطة.

18- البنك الأهلي، 14 نقطة.