شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص ونتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم في الدوري المصري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنتهت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وبيراميدز بالتعادل السلبي دون أهداف لكلا الفريقين في إطار منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لموسم 2022-2023، في المواجهة التي كانت على ستاد الدفاع الجوى.

ملخص ونتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز

وكانت نتيجة الشوط الأول من المباراة قد انتهت على واقع التعادل السلبي دون أهداف، حيث دخل نادي الزمالك وحاول لتسجيل الهدف الأول وهدف التقدم واقتناص الفوز من البداية ولكن باتت جميع محاولات الفارس الأبيض بالفشل.

وعلى الجانب المقابل فإن فريق بيراميدز ضغط من البداية لتسجيل الهدف الأول وهدف التقدم عن طريق عبدالله السعيد ومصطفي فتحي ولكن دون جديد كذلك لينتهى الشوط الأول كما بدأ اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف.

وفي شوط المباراة الثاني دفع كل مدرب من المدربين كلًا من باتشيكو وفيريرا أكثر من لاعب من أجل تسجيل الهدف الأول وهدف التقدم وظل التعادل السلبي قائم حتى النهاية لتنتهى المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق بيراميدز إلى النقطة رقم 39 في المركز الثاني في سلم ترتيب الدوري المصري، ويرتفع رصيد الزمالك إلى النقطة رقم 32 في المركز الرابع.