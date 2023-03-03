شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يهزم النصر بهدف نظيف في دوري أدنوك للمحترفين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق فريق نادي الوحدة فوز هام على مضيفه فريق نادي النصر بهدف واحد مقابل لا شيء في الموقعة التي جمعت الفريقان اليوم الجمعة على ملعب إستاد آل مكتوم بنادي النصر لحساب مباريات الجولة الثامنة عشر من بطولة دوري أدنوك للمحترفين.

الوحدة يهزم النصر بهدف نظيف في دوري أدنوك للمحترفين

مالت الأفضلية في الشوط الأول من المباراة لفريق نادي النصر الذي أضاع لاعبوه الكثير من الفرص السهلة للتسجيل فيما لم تكن هناك أي من أشكال الخطورة لنادي الوحدة الذي التزم لاعبوه بالأداء الدفاعي.

وفي الشوط الثاني أثمر ضغط نادي الوحدة عن تسجيل هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب فاكوندو دانيل من كرة رأسية بعد الركلة الحرة المباشرة التي وصلته من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة الخامسة والستين.

ترتيب دوري أدنوك بعد مباراة الوحدة والنصر

بهذا الفوز رفع نادي الوحدة رصيده من النقاط إلى النقطة السابعة والثلاثين ليرتقي إلى المركز الرابع بينما توقف رصيد نادي النصر عند أربعة عشر نقطة ليبقى في المركز الثاني عصر.