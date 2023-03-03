شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يتغلب على الظفرة بثنائية في دوري أدنوك للمحترفين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح -

تمكن فريق الكرة الأول بنادي الوصل من الفوز على الظفرة بهدفين مقابل لا شيء في الموقعة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة على ملعب إستاد حمدان بن زايد بنادي الظفرة لحساب مباريات الجولة الثامنة عشر من بطولة دوري أدنوك للمحترفين الإماراتي.

مباراة الوصل والظفرة

افتتح سفيان يوفينتي ثنائية الوصل في الدقيقة الخامسة عشر لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف واحد مقابل لا شيء.

وفي الشوط الثاني تمكن اللاعب توماس شالكالاي من تسجيل هدف الوصل الثاني لتنهي المواجهة على وقع فوز رفقاء يوسف المهيري بثنائية نظيفة.

ترتيب دوري أدنوك للمحترفين بعد مباراة الوصل والظفرة

بهذا الفوز رفع نادي الوصل رصيده من النقاط إلى النقطة الثامنة والثلاثين من 18 مباراة بالفوز في 11 لقاء والتعادل في 5 مباريات فيما لم يخسر الفريق سوى في مباراتين فقط.

بينما توقف رصيد نادي الظفرة عند النقطة السابعةفي المركز الثالث عشر ما قبل الأخير بعد أن تلقى الخسارة رقم 15 له في البطولة مقابل فوزين وتعادل.