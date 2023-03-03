شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل ينهي مواجهة الأهلي والغرافة في دوري نجوم قطر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - إنتهت موقعة الأهلي والغرافة بالتعادل الإيجابي بهدف لكلًا منهما في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة على ملعب ثاني بن جاسم لحساب مباريات الجولة السادسة عشر من بطولة دوري نجوم قطر.

التعادل ينهي مواجهة الأهلي والغرافة في دوري نجوم قطر

افتتح الجزائري مهدي تاهرات التسجيل لنادي الغرافة في الدقيقة الثلاثين لتنتهي فعاليات الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف مقابل لا شيء.

وفي الجولة الثانية تمكن اللاعب عبد الرشيد أومارو من تسجيل هدف التعادل لفريق نادي الأهلي في الدقيقة السادسة والستين.

وشهدت تلك المواجهة طرد اللاعب الدولي الجزائري سفيان هني نجم النادي الأهلي عقب تدخله على أحمد علاء لاعب نادي الغرافة في الوقت المحتسب بديلًا عن الضائع من الشوط الثاني.

ترتيب دوري نجوم قطر بعد مباراة الغرافة والأهلي

بهذا الفوز رفع نادي الغرافة رصيده من النقاط إلى النقطة الثالثة والعشرين في المركز الخامس بينما إرتفع رصيد النادي الأهلي للنقطة الحادية والعشرين في المركز السادس.