شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. غيابات بالجملة في قائمة البرازيل الرسمية لفترة التوقف الدولي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن رامون مينيزيس المدير الفني المؤقت للمنتخب البرازيلي قائمة السيليساو التي تستعد لخوض مجموعة من المباريات الودية خلال فترة التوقف الدولي التي تقام خلال شهر مارس الجاري. غيابات بالجملة في قائمة البرازيل الرسمية لفترة التوقف الدولي وشهدت قائمة المنتخب البرازيلي غياب اللاعب نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بداعي الإصابة التي ستبعده عن الملاعب حتى منتصف شهر أبريل. وجاءت قائمة البرازيل كاملة وفق ما يلي:- حراسة المرمى: إيدرسون (مانشستر سيتي الإنجليزي) - ميكايل (أتليتكو باراناينسي) ويفرتون (بالميراس) الدفاع: ماركينيوس (باريس سان جيرمان الفرنسي) - إيدير ميليتاو (ريال مدريد الإسباني) - روجير إيبانيز (روما الإيطالي) - روبيرت رينان (زينيت سان بطرسبرج الروسي) - أرتور (أمريكا مينيرو) - أليكس تيليس (إشبيلية الإسباني) - رينان لودي (نوتنجهام فورست الإنجليزي) - إيمرسون رويال (توتنام هوتسبير الإنجليزي) الوسط: كاسيميرو - لوكاس باكيتا (وست هام يونايتد) - أندري (فلوميننسي) - أندري سانتوس (فاسكو دا جاما) - جواو جوميش (ولفرهامبتون واندررز الإنجليزي) - رافاييل فيجا (بالميراس) الهجوم: ريتشارليسون (توتنام هوتسبير الإنجليزي) - فينيسيوس جونيور (ريال مدريد الإسباني) - أنتوني (مانشستر يونايتد الإنجليزي) - رودريجو (ريال مدريد الإسباني) - روني (بالميراس) - فيتور روكي (أتليتكو باراناينسي)