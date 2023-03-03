شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. ضربة موجعة للأهلي المصري قبل مواجهة القطن الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي المصري صباح اليوم الجمعة ضربة موجعة وذلك قبل المواجهة المرتقبة التي ينتظرها الفريق أمام نادي القطن الكاميروني ضمن مؤجلات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الكروي الجديد 2022-2023

ضربة موجعة للأهلي المصري قبل مواجهة القطن الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن مران اليوم الجمعة قد شهد غياب الكثير من اللاعبين وهم حسين الشحات بالإضافة إلى خالد عبد الفتاح وعمرو السولية مع أحمد عبد القادر ومحمود متولي ومحمود عبد المنعم كهربا وجميعهم بداعي الإصابة.

في الوقت الذي تأكد فيه النادي الأهلي من جاهزية الثلاثي علي معلول بالإضافة إلى بيرسي تاو وطاهر محمد طاهر لخوض المواجهة التي تجمع الفريقان يوم غدًا السبت في تمام السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة.

وقبل تلك المواجهة يحتل النادي الأهلي المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة من مباراتين بينما يحتل فريق نادي القطن المركز الأخير بلا نقاط.