شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. رونالدو يتوج بجائزة أفضل لاعب في شهر فبراير بالدوري السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - توج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، بجائزة أفضل لاعب في شهر فبراير الماضي، في الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023.

رونالدو لاعب الشهر في الدوري السعودي

وأعلنت رابطة الأندية السعودية، عن فوز رونالدو بجائزة أفضل لاعب في شهر فبراير، بعدما نجح في المساهمة بـ 10 أهداف خلال أخر 4 مباريات خاضها العالمي في الدوري، حيث سجل 8 أهداف، وصنع 2 أخرين.

وتسلم رونالدو جائزة الأفضل قبل انطلاق مباراة النصر والباطن، التي أقيمت ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من دوري روشن السعودي.

النصر يتأخر بهدف نظيف أمام الباطن

ويتأخر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في نتيجة المباراة أمام نظيره نادي الباطن بهدف دون رد، في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من دوري روشن السعودي.

وبهذه النتيجة يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المركز الثاني من جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 43 نقطة، بينما يحتل الباطن المركز الأخير برصيد 9 نقاط.