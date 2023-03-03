شكرا لقرائتكم خبر عن نجم ريال مدريد يرد على مفاوضات النصر السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تواصل إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، العمل خلال الفترة الحالية على الدخول في مفاوضات مع العديد من الصفقات الكبرى من أجل تدعيم صفوفه بالموسم الجديد واستمرار المنافسة على الألقاب.

موقف هازارد من مفاوضات النصر والأهلي

وتداولت العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الأخيرة، حول دخول مسئولو نادي النصر السعودي، في مفاوضات مع النجم البلجيكي إيدين هازارد، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، من أجل التعاقد معه بالمريكاتو الصيفي القادم.

وكشفت تقارير صحفية عن رد هازارد، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، على العروض السعودية المقدمة إليه، خاصة من جانب إدارة النصر.

وأكدت شبكة "elgoldigital"، على رفض النجم البلجيكي، عرضي النصر والأهلي، مع تفضيله الانتقال إلى الدوري الأمريكي، بعد نهاية عقده مع ريال مدريد، في 30 يونيو 2023.

وكان قد تلقى هازارد عرضًا سابقًا، من النصر، بالإضافة إلى النادي الأهلي، في حال العودة إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، موسم 2023-2024.

