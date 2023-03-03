شكرا لقرائتكم خبر عن أول تحرك رسمي من الهلال لحسم التعاقد مع ميسي.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تواصل إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، العمل خلال الفترة الحالية على الدخول في مفاوضات مع العديد من الصفقات الكبرى من أجل تدعيم صفوفه والعودة إلى المنافسة مرة أخرى على الألقاب وتقديم الأداء المطلوب.

موقف الهلال من مفاوضات اتحاد جدة مع ميسي

وكشفت تقارير صحفية على أن إدارة نادي الهلال السعودي، قد اتخذت قرارًا رسميًا في صفقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل حسم التعاقد معه.

وينتهي عقد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مع فريق باريس سان جيرمان، في 30 من شهر يونيو القادم من عام 2023، خاصة بعد أن رفض أكثر من عرض لتجديد تعاقده، وتمسكه بالرحيل الفترة المقبلة.

تحرك مفاجئ من الهلال لخطف صفقة ميسي

وقدم مسئولو نادي الهلال السعودي، عرضًا رسميًا إلى النجم الأرجنتيني، قبل تدخل نادي الاتحاد، في الصفقة، بإغراءات أخرى غير مالية.

وردت صحيفة الميدان الرياضي، على تدخل الاتحاد المفاجئ في التعاقد مع ميسي، مؤكدة أنه قد عقد مسئولو الهلال، اجتماعًا مع خورخي ميسي، والد ووكيل أعمال الأسطورة الأرجنتينية، الأسبوع القادم.

وأكدت الصحيفة، على أن الاجتماع المقرر في العاصمة الفرنسية "باريس"، سيناقش تفاصيل التعاقد مع ليونيل ميسي، خلال الميركاتو الصيفي القادم.